Alors ouais, il est un peu tôt pour parler du Goty mais juste pour donner un ordre d'idée (ou pas). Quel est pour vous le jeu qui a le plus de chance de remporter le précieux sésame ?



Un top participatif arrivera fin décembre (au alentours du 20) pour élire les 10 meilleurs jeux de l'année (et le meilleur) selon Gamekyo !



Et aussi peut être un autre pour les 10 jeux les plus attendus de 2023 mais pas encore sûr celui là, je verrai bien



Bon sinon ? Le Goty pour vous ça va être qui ?



- GhostWire Tokyo (1 vote)



- Elden Ring (26 votes)



- God of War Ragnarok (9 votes)



- Xenoblade Chronicle 3 (3 votes)



- Bayonetta 3 (1 vote)



- A Plague Tale Requiem (1 vote)