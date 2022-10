Retour cette semaine sur un des plus beaux jeux de la machine, à savoir Unreal d'Ubi soft sorti en 1990.Rappelez vous de ce jeu, qui alternait les phases 2D d'une beauté folle, qui allaient tutoyer les sommets d'un Shadow of the Beast.Et le gameplay était varié, puisqu'il alternait avec des phases de shoot en 3D à la Space Harrier.Et donc dans cette vidéo, je reviens sur le développement du titre, avant de passer en revue la presse de l'époque.

posted the 10/22/2022 at 07:34 AM by jedi