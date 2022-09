J'en ai marre 2x en 1 semaine que je me fait complètement enc**** pour rester polis.



Le 22 septembre la version 1.0 de Session sortait. Jeu que j'ai acheter à la sortie y'a bien 2 ans en early access. Quelle est ma surprise de voir que j'y aurais pas accès avant 18h de cette journée. Donc moi qui ais soutenu le developpeur, qui ais poncé le jeu en large en long et en travers et qui n'a pas eu de maj à se mettre sous la dent depuis bien 6 mois. j'y ai joué après le clampin moyen qui est aller prendre sont jeux a l'ouverture de son magasin la même journée.

Pour moi sorti le 22 septembre ça veut dire à 1h du mat le 22 c'est dispo, pour moi 18h c'est limite plus le 22 bref..... j'ai deja bien le seum.



La aujourd'hui est dispo fifa 23 j'ai pris mon abonnement EA pro pour en profiter et bim rebelotte jeu dispo a 16h, j'ai la mort mais je me suis fait une raison en Europe on se fait b***** .mais je l'avais pré-télécharger alors déjà c'est ça de moins à faire. Mais v'la t'y pas que le jeu se lance pas, Bug !

Là il est 18h35 j'ai tjrs pas pu y jouer, j'ai du desinstaller le jeu et le retélécharger.



Donc bon franchement, je sais que ça fait caprice de mec presser qui peu pas attendre mais bon 2 fois en une semaine.... et là c'est vraiment du foutage de gueule !



Déjà à la bas, l'argument du démat c'était : "ça va diminuer les coup de production et ça se répercutera forcement sur le client".... Mon gros c** oui !!!!!



et En plus de ça on a pas nos jeux en temps et en heures.

On paye pour des services qu'ils ne sont pas foutu de tenir ça commence à bien faire