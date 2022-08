La rumeur d'une ressortie de ces 2 titres sur Switch revient régulièrement, mais lequel est votre préféré entre les deux ?2 Zelda qui font parti plus ou moins de la même génération (même si TP est sorti a la fois sur Gamecube et sur Wii) et surtout très différent dans le style qu'ils proposent, notamment dans l'ambiance, cell shading pour l'un, réaliste pour l'autre.J'ai pour ma part beaucoup de mal a les départager mais je répondrais Twilight Princess car il est selon moi l'aboutissement de la formule instauré par Ocarina of Time. C'était d'ailleurs mon Zelda préféré avant qu'arrive Breath of The WildCe n'est en rien enlever les mérites de The Wind Waker qui est plus original et la où l'on ressent + une sensation de liberté. Un vrai vent de fraicheur pour un Zelda qui ne ressemble a aucun autre contrairement peut être a son successeur.Et il est vrai que les phases en loup ne sont pas ma partie préféré dans Twilight Princess.Mais a choisir (un des éléments décisifs tout de même) j'ai préféré les donjons de TP, qui m'ont plus marqués, et qui sont pour moi carrément les meilleurs de toute la saga, du moins mes favoris !