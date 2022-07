Pour les besoins d'un article, j'ai cherché quelques tailles d'équipes de développement, eh bien c'est un monde fascinant !RDR2 - 1600 DevCyberpunk 2077 - 500 DevThe Witcher 3 - 250 DevMass Effect 1 - 130 DevFortnite - 700 DevGenshin Impact - 700 DevApex Legends - 115 DevHellblade - 20 DevInfographie complète ici : https://infogram.com/tailles-des-equipes-de-developpement-de-jeux-video-1h7k230mm0kdv2x?live C'est tellement variable selon les projetsEt c'est quand même fou de se dire que Hellblade, c'est 20 dev (je me demande combien en Outsourcing, sauf si ce sont des génies)

posted the 07/14/2022 at 02:59 PM by suzukube