Dans cette vidéo, on va discuter de "l'information" qui a fait le tour du web la semaine dernière : TCL aurait dévoilé l'existence de la PS5 Pro, mais également des nouvelles Xbox Series qui seraient disponibles pour l'année prochaine, ou pour 2024 !Et pourtant, de mon côté, je suis très sceptique sur l'existence de telles consoles, pour plusieurs raisons, notamment le fait que le marché est loin, très loin d'être celui qu'il était en 2016 (ou en 2013).Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes vous toujours persuadé que de nouvelles consoles sortiront en 2023 / 2024 ?De mon côté, je pense qu'on aura droit à des versions SLIM réglant les problèmes de production actuelle de consoles - mais en aucun cas des consoles plus puissantes, plus compliquées à produire et rajoutant encore des problématiques de développement, dans un monde où les jeux ont du mal à sortir et demande déjà des coûts de productions... énormes. J'vous laisse imaginer la création de jeux vidéo en 8K - déjà que les films 8K ne sont pas légion, pour le jeu vidéo, je pense qu'il faudra attendre encore au moins un décennie... Même si TCL rêverait de pouvoir vous revendre des téléviseurs 8K, vu l'effondrement actuel des ventes de TV en Europe !Nous avons besoin de l'avis des experts de Gamekyo pour décortiquer tout cela et statuer pour savoir si OUI ou NON les nouvelles PS5 / XSX sortiront en 2023/24, 3 à 4 ans après le début de la Next-Gen...