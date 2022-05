Selon Jez Corden, le jeu Indiana Jones actuellement en développement chez MachineGames ne sera pas exclusif à la Xbox.



L'information a été partagée lors du podcast The Xbox Two. Jez Corden déclare qu'il sait que ce ne sera pas exclusif. Il dit cela de manière à laisser entendre qu'il est certain. En d'autres termes, le jeu sortira également sur les consoles PlayStation.



À ce jour, il n'a jamais été dit si le jeu serait exclusif à la Xbox ou non. MachineGames est l'une des équipes sous le label Zenimax/Bethesda et fait donc partie de Xbox Game Studios. Le jeu a été annoncé alors que le passage de l'équipe sous l'égide de Microsoft était déjà en cours. Des accords de développement ont toutefois pu être conclus avant le rachat, il est donc possible qu'il soit effectivement multiplateforme. Jez Corden le confirme maintenant.



Bien entendu, il s'agit d'une rumeur et non d'une information officielle. Nous devrons attendre que l'équipe annonce les plateformes concernées.