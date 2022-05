Salut !Aujourd'hui on va replonger dans vos souvenirs avec la saga Final Fantasy ! J'avais envie de reparler de la "première fois" avec chacun des épisodes, comment je les ais découverts, le ressenti des premières minutes/heures et ce que j'en ai retenu...Et vous ? C'est quoi votre rapport avec le premier Final Fantasy ?Découvert avec la version originale ou avec les différents remaster, jusqu'au dernier, le Pixel Remaster ?Trop old school pour s'y replonger ?