Tout ça pour dire que les services de jeu-vidéo à abonnement ne sont pas le seul et unique futur du JV. Déjà parce qu'on ne consomme pas un jeu-vidéo comme un film ou une série, qu'on ne consomme généralement qu'une fois et en un petit laps de temps. Ce qui est l'inverse de ce que demande un jeu-vidéo, du temps et de l'investissement (en général).



Et aussi parce que, comme dit dans le titre, il n'y a pas qu'un seul archétype de joueur. Il y a par exemple ceux qui passent de jeu en jeu… Et d'autres qui s'investissent énormément dans un seul ou un petit nombre de ceux-ci.



Deux exemple mais aussi deux pôles qui expriment la diversité de consommation du jeu-vidéo et qui montrent que le "game as a service" ou le "game pass" ne représentent qu'une partie du spectre des consommateurs, même si ils sont majoritaires.



Donc n'ayez crainte que le JV termine comme Netflix ou à contrario, un jeux à service... Car il y a une pluralité de joueurs et donc un équilibre plus importants qu'on ne le croit.



Et le gamepass, qu'on adule souvent pour son côté "restaurant à volonté", ne représente qu'une partie des consommateurs : Les "bouffeurs" de jeu-vidéo.



Tandis que les joueurs plus traditionnels, eux moins éclectiques mais plus modérés dans leur manière de consommation… représentent eux une partie aussi importante si pas plus importante, en comparaison! Il suffit de voir les places de marché de PlayStation avec une philosophie alambiqué au Game Pass de Microsoft.



Il n'y a donc pas de disparition mais une exacerbation de deux pôles majoritaires.