Je suis peut être devenu un vieux con, mais je trouve que l'actu du JV, ca manque de Wow. Pas de Conférence, d'annonce de nouveau jeu ( Et qu'on me parle pas de Tomb Raider sans vrai image ), un Calendrier pour la fin d'année et le début 2023. Encore Flou.



Bon c'est vrai qu'on a vu du Gameplay pour Harry Potter il y a 1 mois, et une annonce de KH4, mais je trouve que ca fait léger.



Vous en pensez quoi ?