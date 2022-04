Date de sortie : 19 Mai 2022 Date de sortie : 19 Mai 2022

ActuGaming

JVC

Gamekult

Pour une première production, Retro Forge Games semble avoir mis les petits plats dans les grands. Avec son monde ouvert enchanteur et son gameplay précis, le tout contenu dans un sublime écrin en pixel art diablement bien animé, Souldiers est définitivement parti pour séduire. Le titre affiche une parure de petit jeu ayant tout d'un grand. Classique dans ses mécaniques de metroidvania/light-RPG à la difficulté relevée et se rapprochant parfois du die and retry, pour l'instant le jeu de Retro Forge Games fait mouche dans tout ce qu'il touche (et il touche beaucoup de genres à la fois). La seule interrogation qui subsiste est celle de de sa potentielle répétitivité, la version preview peinant légèrement à se renouveler sur la fin, la faute à un faible échantillon de mécaniques et de compétences débloquées. Pas de quoi s'alarmer outre mesure puisque les arbres de compétences semblent bien fournis et que nous n'avons fait que gratter la surface d'un titre au potentiel très engageant.Après quelques heures en compagnie de Souldiers, difficile de ne pas être enthousiasmé par cet action-platformer développé par le studio Retro Forge. Tout ou presque est impeccable. La direction artistique, les sensations, le gameplay. Surtout que ce dernier - avec trois personnages jouables - promet de s’étoffer à la longue, grâce à un arbre de compétences, des pouvoirs issus de boss et des armes secondaires. Sans oublier un plus non-négligeable : une emphase assez surprenante sur la narration qui promet de rythmer agréablement une durée de vie qui s'annonce plutôt conséquente. Comme d’habitude, il faudra donc attendre d’avoir la version complète entre les mains, qui semble pour le moment un peu pécher par excès, que ce soit un premier donjon trop long ou des phases qui dépassent le “corsé mais agréable”. Mais c'est certain : on a hâte d'y replonger.Avec Souldiers, l'un des plus beaux metroidvania du marché s’annonce peut-être comme l’un des meilleurs