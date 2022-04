Traduit du Japonais

1/ Kingdom Hearts IV est annoncé.Aucune plateforme pour l'instant mais on imagine qu'il sera au moins la PS5 dans un premier temps.Puis les autres plateformes par la suite.Même si le trailer a été capturé sous la build Unreal Engine 4, le jeu est en train d'être porté sur Unreal Engine 5 pour avoir un rendu final encore plus impressionnant. Le gameplay fait très Work In Progress mais c'est normal il sera peaufiné au fur et à mesure du développement pour que tous soit plus lisible.2/ Nomura a préparé une illustration pour l'occasion !