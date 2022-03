Le score de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin n'est pas surprenan quelque part, la première présentation avait plutôt tourné au sketch avec "il faut tuer Chaos".

Les fans de Final fantasy n'ont donc pas mordu à l'hameçon pour ce nouveau titre.



Encore un nouvel échec pour Square, après Babylone 's fall, Chocobo Gp et maintenant Stranger of Paradise.

Je ne suis pas sur mais je ne pense pas qu'Actraiser rebirth a bien marché.

Le rayon de soleil pour Square sera Triangle Strategy.



[PS4] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix, 03/18/22) – 28,944 (New)

[PS5] Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (Square Enix, 03/18/22) – 17,905 (New)



Lot de consolation, ce jeu aura décroché la première place mais avec presque 29 000 ventes sur PS4 pas de quoi faire la Hola.