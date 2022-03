Les semaines s'enchainent et se ressemble.C'est le journaliste Dean Takashi de VentureBeat qui revele que derrière la beauté des jeux Ori, se cache une petite tache bien mocheThomas Mahler et Gennadiy Korol sont accusés de maltraiter les équipes et d’entretenir une atmosphère particulièrement “oppressante”.Les 80 personnes qui doivent etre gerer a distance via messagerie instantanée et conférence audio sont devenus le théâtre d’abus et de harcèlement. Plusieurs témoignages soulignent l’humour des deux leaders du studio qui n’hésitent pas à faire des blagues douteuses.Ainsi propos antisémite du style “Tyler est la seule personne au courant de mes plans diaboliques pour tuer les Juifs en les faisant travailler jusqu’à la mort sur du développement de jeux”, blagues misogynes ou sur les meres digne d'un enfant de 12 ans ont pu être entendu.Mais ce n'est pas tout. Plusieurs d’entre eux accusent Thomas Mahler d’être parfaitement incompétent lorsqu’il s’agit de transmettre des informations ou son avis sur un travail réalisé. “Ses retours se résument à : C’est de la merde” révèle un témoignage. Et un autre de confier que “Thomas n’est pas capable de sensibiliser quelqu’un sur ce qu’il faut faire de mieux. Il les met dans une situation impossible”.Difficile de poser des questions sans avoir un retour agressifs de sa part.Pour finir le turnover y est particulièrement important et semble être la conséquence directe de la toxicité du studio. Certains développeurs se disent écœurés par leur passage au sein des effectifs au point d’avoir perdu la passion pour le développement de jeux.Tout cela serait arrivé aux oreilles de Microsoft qui aurait pris ses distances d’où le fait que leur prochain jeu sera multiplateformes.Moon Studios a eu un droit de réponse, notamment sur le fait que ce sont deux amis et qu'ils ont l'habitude de se vanner et faire des blagues, surtout que l'un est juif (concernant les vannes antisémites). Ils s'excusent si ils ont mis mal a l'aise certaines personnes et essaierons de faire mieux.