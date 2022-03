J'emploie du conditionnel même si ça se base sur les modifications constatées dans les lois russes. Donc des reports affirmeraient que la Russie, dans sa stratégie de contre-sanction économiques, aurait autoriserait le piratage afin de survenir aux sanctions et boycottes des pays étrangers.Précisément, la nouvelle loi permettrait "officiellement" aux entreprises et particuliers de contourner les droits d'auteurs afin de créer par exemple un produit étranger blacklisté par la Russie depuis le sol russe, sans payer les droits de copyright en retour.Et le 2e point important de cette nouvelle loi qui fait cet article est que l'état russe ne chercherait pas à inculper les personnes pour l'utilisation de produits sans licence issue des pays blacklistés par la Russie. Et cela concernerait également les produits dématériels (softwares) donc on devrait assister à du piratage légaliser des jeux vidéo, films, musiques etc.D'une manière, cela montre une dépendance de la Russie niveau produit culturel. De l'autre, on va aussi assister à une nouvelle Chine avec des "copies russes" opportunistes si la situation perdure.