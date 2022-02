Entre 2 parties d'Elden Ring, je me suis lancé dans Babylon's Fall. Et... Je suis très mitigé (voire même frustré) par le jeu. J'ai vraiment du mal à croire qu'il sera vendu 69,99 € sur le PlayStation Store, avec un Battle Pass Premium :/ ! Voire 109 € pour la version Deluxe... Ouille. https://store.playstation.com/fr-fr/concept/232253/?emcid=ot-3r-402838 Soit les japonais n'ont rien compris au concept des Battle Pass et des free-to-play... Soit je ne sais pas.Bonus :Rendez-vous au Micromania pour récup des Elden Ring pas cher d'occaze !

posted the 02/27/2022 at 03:34 AM by suzukube