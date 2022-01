J'ai reçu mon DD externe de 5 TO ( enfin 4,5 TO de dispo après formatage), j'ai transféré tous ce qui n'était pas a être obligatoirement installé sur le SSD interne pour y jouer..



J'avais pas forcément regarder le poids de chaque jeux, mais punaise certains m'ont fait halluciner.



Microsoft flight simulator et c'est 140 go, c'est compréhensible, mais Forza horizon 5 et c'est un plus de 100 go mince quoi...



Rassurer moi, les jeux purement next gen, il vont pas peser minimun 100 go?



J'ai acheté la trilogie mass effect, un peu plus de 90 go. Mais là il y a 3 jeux, donc bon.



J'ai pour le moment acheter que 3 jeux sur la série X, le reste ça vient du gamepass, donc une fois plus dispo je n'aurai plus qu'à effacé ceux que je n'aurai pas éventuellement acheter. Si le jeux me plaît et qui reste beaucoup à faire. Et a prix simpa aussi.





J'ai pesté contre les 500 go de la PS4, j'ai pesté sur le faite de ne pas pouvoir y mettre de disque dur externe sur le dock de la Switch, et je continue à pesté sur cet nouvelle gen...... Décidément, avant on raquer avec les carte mémoire des console pour sauvegarder nos parties... Mais là c'est pour pouvoir jouer....