Hello Gamekyo, Il y a des rumeurs sur le retour de Sly sur PS5 avec un nouvel épisode donc j'en profites pour imaginer à quoi pourrait ressemblait un nouvel épisode sur la dernière console de Sony. Bon c'est du fantasme et c'est un pavé mais voilà mes souhaits. Je pense que même si il y en a un il ne serait jamais aussi ambitieux mais passons.

posted the 01/08/2022 at 01:42 PM by sora78