C est vrai je me pose la question,pourquoi sur ps5 et serie x les jeux cross gen sont incapable de proposer le mode graphique et performance en meme temps?



Si au moins le mode graphique etait à des annees lumiere des versions old gen je comprendrais,mais c est pas le cas!



A comparer avec la one x qui fesait deja de la 4k par exemple,les modes graphiques sont justes legerement au dessus mais ca se joue qu au detail,alors pourquoi à partir de là le mode performance ne peut pas etre pris en charge?



Je prend par exemple forza horizon 5,les comparaisons de DF sur toutes les plates formes xbox montrent bien que le mode graphique de la serie x est au dessus de la version one x mais rien d extraordinaire,juste quelques herbes en plus une legere distance d affichage et des textures ameliorés mais c est pas le jour et la nuit du tout.

Pourquoi ce mode graphique en question qui apporte si peux de difference doit faire abstraction du framerate?La console en question aurait elle atteinte ses limites?

En sachant qu il faille choisir entre le mode graphique et performance un jeu cross gen ca fait un peu flippé.



Je suis pas un specialiste mais si quelqu un peut corriger mon analyse pour me rassurer...

Ou alors je reflechis trop et il est tard...