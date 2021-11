Perso les RPG sont un de mes genres préférés.



Mais entre les FF, les Xenoblade, Persona et compagnie et les TES, Fallout, The Witcher...De l'autre.



Vous préférez les WRPG ou J-RPG au final ?



Bon après perso, j'ai davantage un faible pour les j-rpg mais ça c'est a cause des Snes et PS1.

