Petite analyse du chiffre d'affaires de Sony Game :- Les ventes physiques ne représentent que 4% de leur CA.- Les jeux sur le PS Store représente 20% de leurs revenus- Les DLC représentent 29 % de leurs revenus- Les ventes de consoles (PS4/PS5) représentent 25% de leur CAMoralité : le jeu dématérialisé est un secteur important pour Sony, comme pour Microsoft, et on comprend mieux la présence de ces consoles que sont la PS5 Digital Edition ou la Xbox Series S !On note également que le PS+ et le PS Now représentent tout de même 16% du CA de Sony Game : Ces abonnements ne sont pas près de disparaitre ^^ !