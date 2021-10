Jeux Vidéo

Hop ! Je veux mettre un SSD dans ma PS5, je pense que c'est pas trop compliqué (enfin ils auraient du faire comme MS sur XS...), mais en ce moment j'ai pas trop le temps de lire des heures de tutos et comparatifs sur le oueb.J'aimerais mettre 2 to (la PS5 gère plus ?), si je prend ce truc, j'ai besoin de rien d'autre à acheter/installer ?Vous me conseillez un autre modèle en 2to ? Le dissipateur thermique est obligatoire ?