Analyse technique du jeu Ride 4 par Digital Foundry :







■Tourne sous Unreal Engine 4.■Résolution dynamique à 2688x1512p la plupart du temps + 60fps sur PS5 et XSX.■PS5 et XSX bénéficient des mêmes réglages visuels.■Motion blur, post-traitement, éclairage et rendu des matériaux impressionnants.■Les rétroviseurs fonctionnent à 60fps.■Bon étalonnage des couleurs même si loin d'être aussi réalistes que ce qu'on pouvait voir sur la fameuse vidéo en mode replay.■Toute la géométrie des niveaux a été créée à partir de données CAO via un balayage laser de l'environnement.■Bonne physique même si parfois irréaliste.■Le jeu aurait été bien meilleur et gagnerait plus en immersion avec du Ray-Tracing.■Beaucoup de pop-in au niveau des ombres.■Pas mal de similitudes entre Ride 4 et #DRIVECLUB avec son DLC Bikes (rendu des matériaux, choix au niveau de la colorimétrie, simulation de la pluie).■Les éclaboussures de pluie restent moins impressionnantes que celles de #DRIVECLUB.