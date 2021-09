... elle est encore plus belle(image originale)Bon maintenant, j'ai plus qu'à retoucher toute la vidéo et... (2 secondes, j'ai la flemme, j'essaye d'upscaler la vidéo en 4K via l'AI et mon PC il est en train d'hurler à la mort)Ce Bayonetta s'annonce grandiose (quand il ne sera pas dans une ville au ciel bleu, pleine de poussière, avec un montre capable de faire des murs de fumées bleu gris autour de lui pour bloquer les accès lol)MAJ : une deuxième pour la route :