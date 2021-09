PS5 : 2160p à 30FPS - Dynamic 4k(~1800p) à 60FPS (17,86Gb)PC : 2160p à Ultra Paramètres avec un RTX 3080 (19,10 Go)Résumé :Meilleures ombres et occlusion ambiante sur PC. Ce paramètre est l'apport le plus visible par rapport à la version PS5. La version PS5 a des ombres légèrement moins détaillées en mode Performance.Même quantité de feuillage sur PC et PS5 en mode 4K. le mode performance a moins de feuillage.Même qualité de textures dans les deux versions.Sur PC, la distance d'affichage est légèrement meilleure.Meilleur antialiasing sur PC.Sur PS5, je recommande le mode Performance. Les sacrifices pour atteindre 60FPS ne sont pas très élevés et en valent la peine.Sur les deux plateformes, certaines cinématiques sont pas en temps réel et sont rendues en 24FPS.Bonus : Comparatif PS4 / PS4 Pro :