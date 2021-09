Nous travaillons dur pour révéler Abandoned dès que possible. Pour l'instant, le jeu n'est pas prêt pour le public.

En raison de problèmes techniques qui nous ont rendu la tâche très difficile à la dernière minute. Nous avons dû couper le teaser d'ouverture. Le 5 Go est la taille réelle de la longueur totale. Nous publierons bientôt le teaser complet. Nous nous en excusons sincèrement.

Malheureusement, nous ne pouvons pas encore fournir de date estimée de lancement, mais nous travaillons pour publier un nouveau contenu dès que possible.

Le Prologue jouable est un jeu autonome avec son propre ensemble de trophées sur PS5.

Abandoned devrait sortir en 2022, tandis que le Prologue sera lui bientôt disponible.

Oui. Abandoned sera disponible à la fois en édition numérique et physique. Le Prologue est uniquement sous forme numérique.

Non. Blue Box Game Studios est un petit studio indépendant basé aux Pays-Bas.

Non. Abandoned est un nouveau jeu différent. Le jeu a été créé à partir de zéro et n'inclut pas de références à The Haunting.

Abandoned a été annoncé trop tôt. De plus, nous avons touché un public plus important que prévu, nous avons donc dû peaufiner le jeu encore plus. Même maintenant, le jeu n'est pas prêt à être vu par le public. Nous publierons tous les médias dans l'application Realtime Experience et sur le web pour des révélations de gameplay et des bandes-annonces cinématographiques.

Abandoned a un nouveau récit, présenté dans un gameplay réaliste avec une expérience cinématographique. Abandoned émule une approche réaliste de la survie.

Abandoned est un jeu de tir et de survie horrifique. L'objectif principal n'est pas entièrement l'horreur.

Non, Abandoned est un nom de code. Le nom du titre marketing sera annoncé avec la révélation du gameplay.

Hasan Kahraman, le roi de la communication de BLUE BOX Game Studios, est de retour avec une FAQ dédiée à Abandoned. Après avoir enfin livré certaines vérités (Kojima c'est vraiment pas lui) sur son projet casse gueule lors d'une interview accordée à IGN , il en dit encore un peu plus maintenant, dont notamment un nouveau report (surprenant non ?) et une histoire de prologue. La supercherie continue pour votre plus grand plaisir.- Quand en saurons-nous plus sur Abandoned ?- Pourquoi y a-t-il une séquence de 5 secondes dans l'application avec une taille de 5 Go ?- Quand verrons-nous du nouveau contenu dans l'application Realtime Experience PS5 ?- Qu'est-ce que le Prologue jouable ?- Quelle est la date de sortie d'Abandoned ?- Abandoned sera-t-il disponible sous une forme physique ?- Blue Box Game Studios est-il lié de quelque manière que ce soit à Kojima Productions ou à Hideo Kojima ?- The Haunting est-il lié de quelque manière que ce soit à Abandoned ?- Pourquoi Abandoned n'a-t-il pas été montré jusqu'à présent ?- Qu'est-ce qui rend Abandoned unique et se démarque des autres jeux ?- Abandoned est-il un jeu d'horreur ?- Abandoned est-il le nom réel de la licence ?