... la communauté de jeux vidéo FR la plus loufoque et hétéroclite que je connaisse les gars xD ! Mais j'vous adore, ne changez pas, je prends vraiment plaisir à lire vos débats, vous entre tueries, vos articles sérieux, vos trolls et les experts en développements / analystes présents sur le site...Blagues à part, ça fait l'ADN de Gamekyo, et c'est un site (enfin une communauté, car faut avouer que techniquement le site est claqué au sol lol) que j'apprécie énormément - encore plus ces temps-ci, je n'arrive plus du tout à naviguer sur la partie "communautaire" de Gameblog qui vient d'avoir été quasiment supprimée (impossible de lister les derniers articles de blog, c'est chaud quand même), je ne comprends pas trop pourquoi... Et les forums JVCom, c'est quand même trop hardcore pour moi.Bref, voilà, j'avais envie de faire un petit message positif envers le site et sa communauté. Ne changez pas, j'vous adore tous comme vous êtes ^^ !