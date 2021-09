Bon, il y a quelques temps, j'ai été contacté pour tester un jeu, DARIUSBURST Another Chronicle EX+. Et j'avoue, j'avais accepté parce que c'est un Shoot'em'up et que j'aime ce genre, mais sincèrement, le Key Art m'avait donné envie de vomir (oui oui), et j'ai délaissé le jeu pour le "faire plus tard" :Bref, 1 mois après, je suis retombé sur le jeu ( bon, ok, j'avoue, j'avais oublié le jeu jusqu'à ce que l'éditeur me demande si quelque chose n'allait pas avec le jeu) et... Bah j'ai passé la soirée dessus ! En jouant sur le petit écran de ma Nintendo Switch ^^ !Je suis tellement inculte que je ne connaissais pas cette légende de l'arcade que sont ces Dariusburst, avec des écrans ULTRAAAAAAAAAAAAAA large pour rappeler un aquarium, de l’aveu même de son créateur !Bref, j'publie sur Gamekyo car je sais qu'il y a des puristes hardcore qui vont apprécier qu'on parle du jeu, de mon côté, je trouve le titre un poil cher compte tenu du contenu (40 € quand même, j'aurais plus vu une 20aine d'euros). Et aussi que, forcément, c'est pas super lisible sur l'écran de la Switch. Et même compliqué à jouer sur un écran 24" à cause de la définition d'écran, même si on arrive à s'y faire.Bref, voilà, j'ai fait la connaissance de DARIUSBURST en 2021.Même si sur une Switch, je continue de préférer un petit RAIDEN V, l'indétronable Ikaruga, Danmaku Unlimited 3 (même si c'est du Bullet, mais techniquement Ikagura aussi uwu) et R-Type Dimensions EX (qui pour le coup est inédit), ça a quand même été un plaisir de découvrir cette série que j'ai esquivé toutes ces années (1987 le premier épisode quand même). Je rajoute Pawarumi fait par des français et Gunbird 2 parce que c'est un délire qu'il faut faire une fois dans sa vie de Shoot'em'upperBon début de Week End à tous