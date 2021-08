Wow, les premières heures de jeu sont juste sublime. Narration nickel, graphismes techniquement dépassés, mais avec une Direction Artistique unique et envoutante, doublages juste parfaits (avec la synchro labiale qui va avec) et un gameplay aux petits oignons, il est dommage de comparer ce titre à un Ratchet & Clank, et non avec ce qu'il est : un concurrent direct d'un Mario Galaxy, Yooka Laylee ou Hat In Time ^^ !Bref, je vais déguster cette petite perle du Gamepass sans le rusher, mais c'est une sacrée petite surprise de cette fin d'été ! J'espère que No More Heroes III saura me surprendre tout autant (même si là, je crois qu'avoir un jeu de plateforme en 120 fps joue sur mon opinion lol).