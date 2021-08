Voila,Hasan a donné une interview à NME. Et voici ce qu'il ressort :"Kahraman affirme qu'un « cinematic trailer » est prévue pour « très bientôt » et que l'équipe voulait la montrer à la Gamescom, mais qu'elle ne fait pas de promesses après tant de retards antérieurs. Il veut éviter tout nouveau désagrément, étant donné le nombre de fois où le marketing d'Abandoned s'est retourné contre lui.""Par exemple, l'image teaser montrant une silhouette floue portant un cache-œil a fait dérailler les théoriciens après Metal Gear. NME a confirmé que l'image ne correspond à aucun personnage de ces jeux, et qu'il ne s'agit pas non plus d'une simple image d'archive comme d'autres l'ont cru. Il s'agit du méchant d'Abandoned, un personnage original.""NME rapporte également qu'il a reçu une longue description de l'intrigue d'Abandoned, et a confirmé que le jeu n'a aucun lien avec Silent Hill, Metal Gear ou Kojima ; un fait qui a déjà été rapporté à de nombreuses reprises, mais qui n'a pas découragé les enthousiastes. Il ne s'agit pas non plus d'un jeu d'horreur selon son créateur, ce qui peut être surprenant compte tenu des impressions surréalistes et inquiétantes lors de sa révélation."Plus d'informations sur IGN FRANCE.Toujours convaincu qu'il s'agit d'un jeu Kojima malgré tout cela ? NME est-il un faux site, qui a publié une fausse interview, pour semer le doute ? Ce ptit Tweet de Kojima ne vous intrigue-t-il pas ? https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1425607087980089345 ).