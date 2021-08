Téléchargez ou jouez en streaming



Jouez à une multitude de jeux PS4, PS3 et PS2 en streaming sur votre PS5, PS4 ou PC Windows. Jouez autant que vous le voulez, sauvegardez votre progression et reprenez là où vous étiez arrêté depuis n'importe lequel de ces appareils. Choisissez parmi une sélection de plus de 300 jeux à télécharger sur votre console et jouez avec une résolution pouvant aller jusqu'à la 4K si vous possédez une PS5 ou une PS4 Pro.



Que vous jouiez en streaming ou en téléchargement, votre abonnement PS Now inclut un accès complet à tous les modes multijoueur en ligne.

... intégrait Day One les exclusivités Playstation Studio (Ratchet & Clank, Horizon Forbidden West, God of War), mais en doublant son prix (actuellement de 60 € / an, donc autour des 120 € / an) ?Vous pouvez voter (et voir les résultats) ici :Et si vous avez envie d'étayer votre réponse, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires ci-dessous !Quand à mon avis, je pense qu'il est connu de tous, n'est-ce pas ?MAJ : Précisions sur le PS NOW, il semble y avoir des confusions (Mais c'est la faute à Sony ça).Le PS NOW est techniquement quasi la même chose que le Xbox Game Pass, il s'en différencie notamment sur les jeux PS3 disponible uniquement en streaming, et un catalogue de jeux moins récent, même si ces derniers temps ça s'est pas mal arrangé, allant jusqu'à avoir des jeux récents comme Tokyo JO 2020 par exemple.MAJ : Je voulais vous mettre les résultats en temps réel, mais ce n'est pas possible. Vous devez voter avant de voir les résultats... Mais sinon, les voici :Le résultat me surprend, je m'attendais à plus de "Oui" ^^ !