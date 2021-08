News Jeux



- SSD NVMe PCIe Gen4 x4

- 250 Go à 4 To

- Vitesse de lecture séquentielle d’au moins 5500 Mo/s

- Format 2230, 2242, 2260, 2280 ou 22110

- hauteur maximale de 11,25 mm avec le dissipateur thermique

- dissipateur thermique obligatoire



Le FireCuda 530 de Seagate sera proposé cet été aux tarifs suivant (version avec dissipateur thermique) :



500 Go – 179,90 euros

1 To – 304,90 euros

2 To – 639,90 euros

4 To – 1179,90 euros

Voici les tarifs officiels proposés par WD en France, avec le dissipateur thermique.



500 Go – 168,99 euros

1 To – 263,99 euros

2 To – 545,99 euros

Ce SSD est moins distribué en France



1 To – 242 euros

2 To – 476 euros

Depuis peu, la PS5 propose, via une version beta (membres du programme beta), d'ajouter un SSD M.2 NVMe à la console pour augmenter l'espace de stockage.Pour savoir si un SSD est compatible avec la PS5, il faut respecter les critéres suivants :On a d'abords leEnsuite il y a leEt enfin laBien évidement, d'autres SSD sont compatibles avec la PS5, avec les quels il faudra ajouter un dissipateur thermique.