Bon, j'ai eu une petite surprise aujourd'hui : je n'arrivais pas à installer les composants de Gears of War (d'ailleurs, débile de devoir installer le jeu en le lançant une fois, je pensais que ça aurait été fait lorsque j'ai lancé l'installation depuis mon smartphone)...Je n'ai pas vraiment compris pourquoi au début... Surtout que le message d'erreur est juste inexistant, la console se contentant d'écrire un "installation arrêtée".C'est alors qu'une chose m'a frappé aux yeux sur l'interface (en 1080p upscalée au passage, exactement la même que la Series S) de la Xbox Series X : L'espace disque semblait manquer !J'ai alors hurlé. Est-ce un bug ? La communauté Gamekyo m'a soutenu tous ces longs mois que l'espace disque de la Series S était beaucoup trop restreint pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, comment diable est-ce possible que je n'ai sur ma Series X qu'approximativement le même nombre de jeux, soit environ... 15 jeux ? Et je n'ai pas triché en installant un combo GTA V + Warzone + Battlefield V. Je ne suis pas sournois à ce point... M'entendant gémir et courir d'un pas lourd vers mon ordinateur pour écrire un poste et me lamenter auprès de la communauté, Persévérance se leva et pris ses jambes à son cou. Pauvre petit volatile fébrile...Non, blague à part, ça m'a surpris, mais en fait, cela fonctionne bel et bien comme prévu : pour peu que vous ne jouiez qu'à des jeux optimisés Series X et Series S, l'absence de pack 4K sur les jeux réduit drastiquement la taille de ceux-ci. Au point que je n'ai jamais (personnellement) eu vraiment de soucis d'espace disque sur Series S, mais du coup je m'attendais à avoir 2 fois plus de jeux sur ma Series XEt à 249 € l'extension de mémoire , j'me dis qu'une Series S à même pas 299 €, c'est quand même un tarif dérisoire pour profiter du catalogue Game Pass, c'est pas plus mal (wesh on s'rassure comme on peut. Sinon qq'un veut une Series X pour 799 € ?).Cet article a été écrit dans un style de rédaction amélioré grâce à mes cours de littérature à distance que j'ai pris dernièrement.