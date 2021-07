Oui, oui, je ne fais pas dans l'originalité. A la base, j'avais écris, et les réponses ont été vraiment intéréssantes, avec un résultat plutôt mitigé. Certains se sont accomodé à n'installer que peu de jeux, d'autres ont pu prendre un disque SSD externe pour améliorer leur confort de jeu.On en vient à la PS5, qui ne dispose toujours pas de sa mise à jour pour ajouter un SSD à la console, sachant que le process n'est pas "casual friendly" puisqu'il nécéssite de démonter sa console et d'y installer sa barette SSD M.2.Bon, de mon côté, je n'ai que 7 jeux installés sur ma PS5. Ratchet & Clank, Demon's Souls, Valhalla, Immortal Fenyx, Metro Exodus, FF XIV qui utilise une blinde de place en version Next Gen, et Genshin Impact qui nécessite désormais d'être installé sur le disque interne. Sinon j'ai Sekiro sur un disque dur Externe également. (Je n'ai pas de photo de l'interface, j'illustre avec un let's play de FFXIV Online. D'ailleurs, la PS5 est une excellente console pour animer sa chaîne Youtube (tout comme la PS4), elle a changé ma vie ^^ .Un petit mot sur Persévérance. Après ses traumatismes de hier, elle s'est habituée à me voir pester contre mes consoles - c'est faux, je suis plus occupé à jouer qu'à me plaindre de mon espace disque ! Du coup, le volatile à l'air plutôt épanoui, même si il refuse de rejoindre son nid, pour une raison inconnu (après ça fait une jolie décoration sur la table, c'est toujours mieux qu'un poulet empaillé je pense).Cela dit, sur PS5, je garde toujours au moins 50 Go de libre, car si l'espace disque passe en dessous, la console ne permet plus d'enregistrer de vidéos (en effet, les vidéos ne peuvent être enregistrées QUE sur le disque dur Interne, alors que sur Xbox c'est l'inverse... Surtout que les vidéos arrivent à atteindre facilement les 40 Go pour une heure d'enregistrement par exemple). Quand ça arrive, j'efface un jeu au hasard pour enregistrer ma vidéo - le gros avantage, c'est qu'on peut uploader sa vidéo en ligne directement de la console, sinon il aurait fallut connecter un disque dur à la PS5, puis les transférer au PC, mais j'évite un maximum de toucher aux ports USB de la console, je serais triste si ceux-ci venait à s'abimer. A noter que le port USB en façade ne permet pas d'utiliser votre disque en tant qu'espace de jeu (il faut brancher votre disque à l'arrière de la console, comme sur PS4 me semble-t'il).D'ailleurs... Si j'avais été Sony, j'aurais vendu les PS5 et PS5 Digital au même prix, mais proposé 1650 Go d'espace disque sur les PS5 Digital. Ca augmenterait le C.A. dégagé par console - mais bon, c'était difficile de prévoir si la PS5 aurait eu un succès aussi monstrueux, ça oblige à mettre un place un second type ligne de carte mère (les puces soudées ne serait pas les même) et ça a un coût tout cela... Peut être que Sony a eu raison de ne pas embaucher SuzuKube en tant que Directeur du Flouze au final. J'aurais aussi obligé la vente d'une seule et unique PS5 par wallet bitcoin pour éviter la vente au Scalpper tant qu'à faire. Sans cheat-code pour d'la crypto Bref, tout cela pour vous demander :Pas de frustrations ? Ou au contraire, vous avez hâte de voir des solutions arriver ?A vous lire,Votre dévoué SuzuKube.