Car apparemment la production de la puce équipant la Switch de 2017 et la Switch Lite, le Tegra X1, a été mise en arrêt de production dans les usines en ce début d'année, en janvier.



DONC il semble probable qu'une nouvelle puce (plus récente techniquement et technologiquement) équipe la nouvelle Switch Oled.. même si il n'ont pas communiqué dessus.