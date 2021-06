Doug Bowser, président de Nintendo of America, est un excellent communicateur. Et pour le moment, son message est clair : la Switch se porte très bien, et du nouveau matériel sera annoncé le moment venu.



« Nous sommes toujours à la recherche de la technologie et de la façon dont la technologie peut améliorer les expériences de jeu. Ce n'est pas la technologie pour la technologie », a déclaré Bowser au Washington Post. « C'est comment la technologie peut spécifiquement améliorer une expérience de jeu. Et ensuite, où appliquez-vous cette technologie ? Souhaitez-vous l'appliquer sur le matériel ou les plates-formes existants actuels, ou souhaitez-vous attendre la prochaine plate-forme ? Et puis quelle est la bonne expérience de jeu avec ça ? Il y a une multitude de facteurs qui entrent en jeu, et c'est quelque chose que nous examinons toujours. »



Bowser a donné cette réponse en réponse à une question sur les rapports de Bloomberg et d'autres points de vente sur une mise à niveau matérielle de Switch, confirmant des rumeurs de longue date ainsi que certains fans impatients de Nintendo attendant que la société soit à nouveau compétitive dans le domaine de la technologie. Bloomberg a rapporté que Nintendo prévoyait ce Switch mis à niveau dès septembre, mais le même rapport a également indiqué que Nintendo pourrait annoncer la console à l'E3, ce qui ne s'est pas produit.



Au lieu de cela, Bowser préférerait mettre en évidence la liste de jeux à venir et la diversité des publics qu'ils desservent. C'est la force de Nintendo depuis des décennies. Alors que Sony pousse la fidélité à la narration de prestige et que Microsoft se positionne en tant que fournisseur de services étendu, Nintendo est heureux de poursuivre sa stratégie consistant à proposer une large gamme de jeux non seulement pour attirer, mais aussi pour entretenir et développer son public.



"Alors que nous entrons dans notre cinquième année, Nintendo Switch redéfinit vraiment à quoi peut ressembler le cycle de vie d'une console et le dynamisme de ce cycle de vie global avec une forte cadence de contenu", a déclaré Bowser.

Douggy a nouveau frappé.Article traduit du Washingtonpost :N'attendez rien pour 2021 en somme.