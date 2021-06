- Nintendo montre un nouveau trailer de BOTW2. Disponible le 22 novembre 2021.

- Nintendo dévoile le trailer de Metroid Prime 4. Disponible le 13 septembre 2021.

- Nintendo dévoile du gameplay de Bayonetta 3. Disponible le 03 janvier 2022.

- Surprise ! F-Zero est de retour. Disponible le 07 Février 2022

- Wave Race Tornado est dévoilé, disponible sur Nintendo Switch en Mars 2022.

- Confirmation du développement de Mario Kart 9. Pas de date de sortie.

- Mario Kart 8 aura droit à un nouveau pack DLC. Sortie prévue en Septembre 2021.

- Présentation de la Super Nintendo Switch. Il s'agit en fait uniquement d'un dock, compatible avec la Switch, et intégrant une puce DLSS Nvidia. Vendue 299,99€, disponible en version collector Zelda en novembre 2021 !

- Salutations de Phil Spencer, avec l'annonce du Xbox Game Pass sur Nintendo Switch via le Cloud Gaming de Nintendo



Voici des annonces attendues par Gamingbolt pour ce Nintendo Direct de l'E3 2021 :THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD 2THE LEGEND OF ZELDA: THE WIND WAKER AND TWILIGHT PRINCESS HDDLC FIGHTER PASS SUPER SMASH BROS. ULTIMATENEW DONKEY KONGPOKEMON LEGENDS: ARCEUSPOKEMON BRILLIANT DIAMOND AND SHINING PEARLNO MORE HEROES 3SHIN MEGAMI TENSEI 5NEW 2D METROIDSUPER MARIO PARTY 2MARIO KART 9SPLATOON 3XENOBLADE CHRONICLES 3PROJECT TRIANGLE STRATEGYRESIDENT EVIL OUTRAGEBon, ça fait quand même moins rêver que ma propre dream-listeEt ne vous inquiétez pas, je ne vais pas continuer de vous spammer d'article aujourd'hui, je faisais juste mon petit rattrapage ^^ !