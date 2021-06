Puisque @LeonR4 a posté son résumé de l'analyse de Digital Foundry au milieu de l'article de Sora78 sur les notes de Ratchet, le revoici pour que le plus grand nombre puisse en profiter, d'autant plus qu'il est, comme d'habitude, très interessant !-Test effectué sans le patch day one.-Il y a un niveau de détail sans précédent dans tout, que ça soit au niveau des bestioles ou des insectes aléatoires non interactifs sur les planètes, en passant par les cartouches de fusil à pompe tirées sur le sol... visuellement ont bénéficié d'un soin particulier avec des graphismes parfaits ainsi que des réflexions par RT.-Les personnages principaux ont ~1/4 de million de triangles sans compter les cheveux et la fourrure.-La version finale est meilleure que ce que Sony nous a montré dans les trailers précédents, en gros IG a grandement amélioré son jeu.-Les réflexions RT sont maintenant en 4K et non en 1080p comme c'était le cas dans la version montrée en juin 2020.-Le saut dimensionnel fait également partie du gameplay.-Ratchet & Clank Rift Apart est meilleur que le film Ratchet & Clank sorti en 2016 dans la plupart des domaines.-Il n'y a pas de perte d'images ou de saccades lors des passages entre les dimensions.-Le mode performance avec RT à 60fps est très fluide.-Le mode fidélité à 30fps cible la plupart du temps la 4K native.-Le jeu profite pleinement du SSD de la PS5.-Les temps de chargement sont presque instantanés.Voici deux illustrations permettant de bien se rendre compte du travail accompli. Je suis bluffé par le Ray Tracing pour ma part !Au passage, je préciserais que ça me manque les articles de LeonR4, et je suis sûr qu'on est plusieurs sur le site à réclamer le grand retour des articles Digital Foundry de qualité !Bonus : une vidéo de NX Gamers, proposée en premier par @JoueurN1 (Référence à Mass effect ?)Merci à Lightning pour les illustrations.