L'embargo est enfin levé alors voici les impressions de la presse sur le dernier titre d'Insomniac Games !------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Le jeu fait seulement 33.6GB*Rift Apart contient au moins 18 armes.*Il y a 3 modes graphique. Fidélité, Performance ou Performance RT.*Le T.E.L.T. offre un spectacle incroyable avec beaucoup de Fan-Service !*Les événements de l'épisode PS4 sont raconté par le capitaine Qwark et ne sont pas canon avec Rift Apart.Ratchet & Clank Rift Apart sort ce vendredi 11 Juin exclusivement sur Playstation 5 !