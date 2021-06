Leur importance est cruciale. Les nouvelles licences sont l’âme du secteur du jeu. Mais elles ne constituent qu’un aspect de notre stratégie. En fin de compte, je veux que PlayStation Studios prenne des risques. L’idée est de perpétuer l’héritage PlayStation, de repousser les limites du jeu et de continuer à créer des jeux dont tout le monde se souviendra plus tard ; des jeux qui n’auraient pas pu être créés ailleurs.



"Actuellement, Bend Studio travaille d’arrache-pied sur une nouvelle franchise très prometteuse. L’équipe est entrain d'exploiter les mécaniques et systèmes de monde ouvert poussées qu’elle avait élaborées pour Days Gone. Je suis vraiment ravi pour Bend Studio".

A l'occasion de l'interview sur les playstations studios, Hermen Hulst a officiellement confirmé que Bend Studio travaille désormais sur une toute nouvelle franchise. Ce dernier a également tenu à rappeler l'inportance des nouvelles licences au sein des Playstion studios.Par ailleurs le studio a publié une vingtaine d'offre d'emploi pour cette nouvelle franchise qui devrait être leur plus gros projet en croire une description sur Linkedin.