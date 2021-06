Voici LUTO, un jeu à la Silent Hill PT, réalisé par Broken Bird Games en exclusivité console pour Playstation ^^ !Pas plus d'informations, d'ailleurs je ne sais pas si ça sera un jeu PS5 ou PS4. Théoriquement, il s'agit d'un jeu PS5, qui sortira également sur PC.

posted the 05/31/2021 at 05:08 PM by suzukube