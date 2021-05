Je n'ai pas tout suivi et je n'ai que très peu de connaissances en développement de jeux, mais un Youtuber du nom de JSFILMZ qui fait des tutos pour Unreal Engine 4 vient de publier une vidéo d'une scène d'une forêt et le résultat est impressionant !Le modèle 3D de son personnage est à la ramasse, ainsi que ses animations, mais uniquement avec Lumen, il faut avouer que le résultat force le respect et ça promet pour les prochains jeux ! A noter que Nanite ne fonctionne pas encore sur les feuilles, donc il ne peut pas l'activer sur cette scène.Le rendu est effectué avec l'aide d'une RTX 3090.MAJ : Bon bah il a réussi a activer Nanite aussi :