Pendant 3 mois j'ai eu un membre qui m'a offert (un code) 3 mois online gratuit (ça c'est cool), je me souvenais plus de la date exacte de l’arrêt et Nintendo à renouveler mon abonnement pour 3 mois alors que je n'avais pas de toute envie de payer pour un service qui devrait être gratuit...

C'est quand même pas normal qui renouvelle, alors que je n'ai pas envie c'est un truc qui m'a toujours gonflé, quand tu entre un code offert, j'ai vu nulle part une mention pour dire que ça va se renouveler automatiquement (du moins je me souviens pas avoir vu) et j'ai pas eu de message pour me dire en amont "attention ça va se renouvelle, si vous désactivez pas"...

Cette méthode n'est pas spécifique à Nintendo, mais je déteste cette façon de faire, comme les abonnements téléphoniques, si tu changes d'abonnement, il faut dire que tu arrêtes l'ancien, comme si ce n'était pas évident, quand c'est la même ligne téléphonique, sinon il cumule les deux, ça m'est déjà arrivé, j'ai du me prendre la tête avec un "opérateur"...c'était que de ma faute...ben voyons...tu culpabilises et eux gardent le pognon...