Spécial = Top 10 PSP

Mardi Minuit

10 jeux PSP (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

Veuillez choisir 10 Jeux PSP différentsVous avez jusqu’àVoici pour l'instant (à 19H00 le 10/05), les jeux PSP plus appréciés (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :Kingdom Hearts : Birth by SleepFantasy IV : The After YearsCastlevania Dracula X ChroniclesMonster Hunter Freedom 2G -Unite-Metal Gear Solid Peace WalkerFinal Fantasy VII : Crisis CoreGod Of War Ghost Of SpartaRatchet & Clank La Taille Ça CompteParasite Eve The Third BirthdayFinal Fantasy Dissidia / Duodecim-ils ont 5 points aux minimums-Important :