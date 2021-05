Ça y est, le très critique Sheshounet se lance dans un test sur Genshin Impact ! Enfin le moment de vérité : que vaut ce Free-To-Play chinois ?C'est assez étonnant d'avoir un test aussi sérieux et complet de la part de Sheshounet, je pense qu'il aime sincèrement ce jeu (+ Youtube Money). SUR 20 !

Like

Who likes this ?

posted the 05/07/2021 at 10:37 PM by suzukube