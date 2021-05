Spike Chunsoft annonce le développement d'une adaptation du manga Made in Abyss sur Playstation 4, Switch et PC.Il s'agira d'un Action RPG 3D vous demandant de descendre dans les profondeurs du gouffre, vous revivr l'anime ainsi qu'une histoire originale supervisée par l'auteur de la licence Akihito Tsukushi. Le casting de l'anime se chargera de reprendre le doublage pour cet adaptation vidéoludique.

Who likes this ?

posted the 05/05/2021 at 03:02 AM by raioh