Sorti en 2017 sur iOS et Android, le jeu de rythme Arcaea du studio lowiro va avoir droit cette année à une version adaptée sur Nintendo Switch. Disponible précisément le 18 mai prochain sur l’eShop et différente de celle sur smartphone, cette version Switch sera directement payante, au prix de 39,99 €. La progression a été complètement repensée, puisqu’il ne faudra pas attendre d’avoir assez d’énergie pour continuer de jouer. Alors que la version iOS/Android est jouable en ligne avec du multijoueur, créer un compte étant d’ailleurs nécessaire pour débloquer du nouveau contenu, le jeu sur Switch sera seulement jouable en solo.La version Switch disposera de plus de 150 chansons composées et interprétées par 90 artistes différents avec une multitude de genres électroniques. Les développeurs ont également pensé à ajouter un pack de chansons exclusif intitulé Divided Heart, qui contiendra cinq pistes jouables, une nouvelle partenaire du nom de Shirahime et un scénario inédit. Chaque morceau sera jouable avec trois difficultés différentes (de la plus facile à la plus compliquée).Comme indiqué plus haut, la progression a été complètement repensée par rapport à la version sur iOS/Android. En effet, ici, on pourra jouer à volonté quand et comme on le voudra pour débloquer de nouvelles chansons, de nouveaux personnages et de nouvelles histoires, le tout uniquement en solo. De plus, l’interface pour le Mode Histoire sera également différente. Plus de 60 chapitres seront inclus, avec de toutes nouvelles illustrations créées spécialement pour la version Switch.