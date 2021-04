Et il arrive en 7 couleurs !Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas trop Apple (Google Pixel + PC Gaming pour moi), mais j'avoue que le combo iPhone 12 mini + iPad Air + iMac M1 est diablement sexy... Et pas si cher que ça, je pense qu'on en a pour moins de 3000 € !NDLR : Je suis programmeur / graphiste, si je n'étais pas gamer, je pense que j'aurais déjà craquéDeux modèles seront proposés : un avec M1 8 cœurs CPU et 7 cœurs GPU, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, deux Thunderbolt pour 1 299 $. La version à 1 499 $ propose un CPU et un GPU à 8 cœurs, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, deux Thunderbolt et deux ports USB 3. Les précommandes débutent le 30 avril avec des livraisons lancées durant la deuxième semaine de mai.