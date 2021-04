Le communiqué de Square-enix qui dément cette rumeur

https://www.hd.square-enix.com/eng/ir/pdf/20210416_01en.pdf

Gamergen

Et si la prochaine grande entreprise du jeu vidéo à être rachetée par un mastodonte était Square Enix ? Après que Xbox se soit offert Bethesda et EA ait acquis Codemasters, de plus en plus de joueurs imaginent d'autres éditeurs de renom être fusionnés avec des entités encore plus grandes de l'industrie, souvent sans fondement. Mais cette fois, c'est le très sérieux Bloomberg qui vient lancer une folle rumeur, via sa branche japonaise.Selon deux banquiers proches du dossier, plusieurs acheteurs se seraient manifestés pour réaliser une fusion-acquisition avec Square Enix. Dans le pur style de la rédaction, la brève se limite au strict minimum,Plusieurs acheteurs potentiels ont manifesté leur intérêt pour Square Enix, a indiqué la CTFN à deux banquiers familiers avec le dossier. Il n'est pas clair si l'accent est mis sur le secteur des jeux ou sur l'entreprise dans son ensemble.Pour la suite, sortez d'encore plus pincettes : selon Shpeshal Ed de XboxEra, insider qui a déjà pu faire ses preuves, au moins 2 entreprises se seraient renseignées sur cette possibilité d'acquisition, à savoir nul autre que Microsoft et Sony Interactive Entertainment. Nous en sommes encore loin, très loin, Square Enix n'étant officiellement pas à vendre et n'ayant sur le papier pas besoin d'être racheté si ce n'est pour amasser sans effort plusieurs milliards de dollars, mais l'idée de voir Final Fantasy, Kingdom Hearts, Seiken Densetsu et toutes les autres licences cultes de l'éditeur japonais chez un constructeur majeur aurait de quoi chambouler l'industrie.