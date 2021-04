Je pense qu'une fois que Square Enix aura sorti le remake de Dragon Quest VIII, serait temps d'arrêter avec les vieilleries et de passer à de vrai Final Fantasy Modernes.Avec la Trilogie FF XIII Remake, on pourrait retrouver toute l'aventure de la sublime Lightning dans son intégralité, avec tous les DLC, mais surtout, du 60 fps (soyons fou, même du 120 FPS) et de la 4K pour sublimer les décors de Pulse, le tout accompagné d'effets de lumière en temps réel géré par le Ray Tracing...J'ai déjà hâte !